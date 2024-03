PEC que libera tipo de cargo que professor pode acumular avança na Câmara

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que passa a permitir a acumulação remunerada, no setor público, do cargo de professor com outro de qualquer natureza avançou na Câmara com a aprovação pela comissão especial que analisava o texto. Agora, a emenda pode ser colocada em votação no plenário da Casa.

O autor da PEC, Capitão Alberto Neto (PL-AM), afirmou que a mudança constitucional é “uma correção que traz segurança jurídica para os profissionais de educação” e oferece “a devida valorização aos professores que poderão ter o direito de escolha, visto que somente eles conhecem as dificuldades que enfrentam na rotina diária”.

Um dos argumentos da relatora, Maria Rosas (Republicanos-SP), a favor do texto foi o fato de que mais de 90% participantes de uma enquete no site da Câmara. “Temos que dar segurança jurídica para os professores, para todos aqueles que têm cargo público e que precisam ter um outro cargo”, disse a deputada.