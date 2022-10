PDT confirma apoio a Lula no segundo turno

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 4 out 2022, 13h24 - Publicado em 4 out 2022, 13h09

Presidente nacional do PDT, Carlos Lupi anuncia neste momento a decisão do partido de Ciro Gomes de apoiar o ex-presidente Lula no segundo turno contra Jair Bolsonaro.

“Foi uma decisão unânime. Vamos apoiar a candidatura que é mais próxima da gente. Será a candidatura do 12 mais 1”, disse o pedetista.

Ciro Gomes, segundo Lupi, participou da reunião e disse que irá apoiar o partido “integralmente”. Em outras palavras, vai declarar apoio ao petista que ele tanto atacou e chamou de bandido na campanha.

Sobre os ataques de Ciro a Lula, disse Lupi: “Eu acho que o processo político às vezes se acirra de uma maneira… Eu vivenciei isso do Brizola com o Lula. Não impediu o Brizola de estar com o Lula na campanha”.

Em referência à viagem do ex-presidenciável a Paris durante o segundo turno entre Bolsonaro e Fernando Haddad em 2018, o cacique do PDT garantiu que Ciro não viajará e ficará no Brasil, mas ressaltou que só poderia falar pela legenda.

“Lula não é o nosso ideário, mas é o mais próprio. Mas é principalmente um não ao Bolsonaro. Nós não admitimos nenhum pedetista apoiando Bolsonaro […] De um lado, tem o Lula, que é um democrata. Do outro, o Bolsonaro ,que é um aspirante a ditador”, comentou.

O partido apresentou ao projeto petista três propostas: a renda mínima tão defendida pelo petista Eduardo Suplicy, a renegociação de dívidas que virou uma bandeira das campanhas de Ciro e a liberação de recursos federais para garantir a escola em tempo integral no ensino básico.