PCdoB anuncia apoio a Fernando Haddad para o governo de SP

O PCdoB formalizou nesta quinta-feira o apoio à candidatura de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo.

Atualmente, a legenda negocia a construção de uma federação partidária com o PT, PV e PSB — este último já anunciou que terá candidato próprio, o ex-governador Márcio França. O impasse sobre França e Haddad, inclusive, é o que tem travado as negociações para a aliança multipartidária.

Segundo publicação do PCdoB, Haddad é o nome capaz de “liderar as forças progressistas” para vencer as eleições no estado. “Queremos construir a unidade entre os partidos que debatem a federação e ampliar. É preciso derrotar o bolsonarismo no Brasil e em SP!”, publicou o deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP).

O ex-candidato à prefeitura e atual pré-candidato ao governo de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) também tem mantido conversas com o PT e com o ex-presidente Lula sobre eventual apoio a Haddad ao Palácio dos Bandeirantes, embora nada tenha sido oficializado ainda.