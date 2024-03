Pazuello torna-se investigado no STF por mortes de Manaus na pandemia

Citado na delação de Mauro Cid como um dos generais do Exército que trataram do plano de golpe de Estado com Jair Bolsonaro, o agora deputado federal Eduardo Pazuello tem outros motivos para se preocupar no STF.

Ele acaba de virar investigado por uma das tragédias mais marcantes da pandemia: as mortes de pacientes por falta de oxigênio nos hospitais de Manaus.

A investigação do caso chegou ao STF e foi entregue ao ministro Gilmar Mendes, que já é relator do inquérito que apura a negligência de Pazuello, de Bolsonaro e outros bolsonaristas durante a pandemia de Covid-19.

Uma apuração do Ministério Público identificou que 31 pessoas morreram por falta de oxigênio em Manaus nos dias 14 e 15 de janeiro de 2021, quando o sistema de saúde colapsou.

Um documento da AGU admitiu que a gestão Pazuello sabia do “iminente colapso do sistema de saúde” do Amazonas dez dias antes da tragédia.