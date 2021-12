Pazuello define seu plano para as eleições de 2022

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na sombra desde que entrou na mira da PF, do TCU e da CPI da Pandemia, o general Eduardo Pazuello bateu o martelo. Se Bolsonaro apoiar, vai tentar se eleger deputado federal pelo Rio de Janeiro em 2022.

Parece-lhe o caminho mais curto para obter o sonhado foro privilegiado.

Pazuello, aliás, continua na ativa e acaba de completar seis meses em um cargo na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, a SAE.

É difícil encontrar alguém no Palácio do Planalto que saiba o que o ex-ministro da Saúde faz na pasta, atualmente como assessor especial do almirante Flávio Rocha. Suas agendas oficiais estão repletas de “despachos internos”.