Partido Novo pede liminar para deletar postagens de Lula nas redes sociais

Os deputados federais Adriana Ventura, Gilson Marques, Marcel van Hattem e o senador Eduardo Girão, do Partido Novo, pediram uma liminar à Justiça Federal para deletar publicações dos canais oficiais do governo federal. Os parlamentares dizem que as redes sociais governamentais promovem a imagem pessoal de Lula.

Entre os alvos, estão cortes de falas do presidente durante sua live semanal. Segundo a denúncia, no conteúdo “não consta qualquer informação educativa, informativa ou orientação (…) Ao invés, são pregados discursos e juízos de valores pessoais”.

Os parlamentares alegam que as contas nas redes sociais da Presidência da República, do Itamaraty, do Ministério da Justiça e do Ministério das Cidades foram usados para promover Lula e outros agentes políticos, como a ex-presidente Dilma Rousseff.

“Lula não pode fazer publicidade de si mesmo nos canais oficiais. Ele não pode se pintar de pai do povo. Essa é uma confusão típica de governos personalistas, populistas e autoritários”, afirmou a líder do Partido Novo na Câmara, Adriana Ventura.

A ação diz que as publicações “evidenciam a utilização de recursos específicos e exclusivos da União” para “autopromoção e falas e promessas eleitorais”.

Continua após a publicidade

Siga