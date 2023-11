Partido Novo anuncia vereador como pré-candidato à Prefeitura do Rio

O vereador Pedro Duarte deve ser o candidato do partido Novo nas eleições do Rio. Ele está em seu terceiro mandato na Câmara Municipal e tem como principal bandeira a desburocratização.

“Nossa cidade é cara demais pra quem vive aqui. O dinheiro não rende, o desemprego é alto e nos falta o direito mais básico de todos: a segurança que permita tranquilidade para ir e vir. Estamos cansados disso”, avalia Pedro Duarte.

“Vamos apresentar nossas ideias, ouvir a população e provar que não é fácil, mas o Rio tem jeito sim”, acrescentou o vereador.

Com o anúncio da pré-candidatura, o Novo definiu nesta semana seus candidatos para as maiores cidades do país. A ex-diretora de Desburocratização do governo Bolsonaro, Marina Helena Santos deve concorrer em São Paulo.