Partido brasileiro comemora vitória de Milei na Argentina

O partido Novo comemorou a eleição de Javier Milei como novo presidente da Argentina, neste domingo, e parabenizou o “libertário” pela vitória nas urnas contra Sergio Massa.

“Que o presidente eleito seja capaz de conduzir as reformas que a Argentina tanto precisa, colocando o país no caminho da liberdade e da prosperidade. E longe do peronismo”, afirmou a legenda pelas redes sociais.

O presidente do partido, Eduardo Ribeiro, também celebrou a “contundente” eleição e a “humilhante” derrota para o peronismo, o governo Lula e para o PT.

Já o deputado Marcel van Hattem, do Rio Grande do Sul, disse que a vitória de Milei é “um prenúncio de que podemos fazer o mesmo no Brasil, tanto nas eleições municipais do ano que vem como nas seguintes, que serão as eleições gerais”.