Participante aparece em vaso sanitário e sessão do TJ do RS é suspensa

Na última quarta-feira, uma sessão virtual de julgamento na 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul precisou ser suspensa por alguns minutos porque uma das partes que participava remotamente do encontro apareceu no vídeo sentada em um vaso sanitário.

Segundo o TJ do RS, a pessoa que teve o momento íntimo transmitido ao vivo não é membro do Judiciário ou do Ministério Público do Estado.

“Trata-se de parte em processo cujo julgamento ainda não havia iniciado, mas que indevidamente se encontrava com a câmera aberta. A sessão foi suspensa e retomada após o imediato bloqueio. As providências cabíveis já estão sendo tomadas para apurar detalhadamente o ocorrido”, informou o tribunal.

