Inativo há anos, Conselho de Ética do Senado será instalado nesta semana

Dedicado a analisar as representações e denúncias feitas contra senadores, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado teve seus membros definidos nesta terça-feira.

Os nomes foram indicados pelas lideranças dos blocos partidários e incluem governistas como Renan Calheiros, Fabiano Contarato e Eduardo Braga e bolsonaristas como Hamilton Mourão, Jorge Seif, Magno Malta e Marcos do Val.

O colegiado deve ser instalado até o fim desta semana, depois de anos inativo. Na legislatura anterior, houve apenas uma reunião, em 2019, realizada apenas para a eleição do presidente e do vice.

Em janeiro, o Radar mostrou que o órgão deve ter como missão punir parlamentares que defendam pautas golpistas, na esteira dos atos de 8 de janeiro.

Composto por 15 integrantes titulares e 15 suplentes, o órgão pode punir os senadores com advertência, censura verbal ou escrita, perda temporária do exercício do mandato e, na medida mais dura, a perda do mandato.

Veja a seguir os nomes dos membros do Conselho de Ética:

Titulares

Jayme Campos (União Brasil-MT)

Davi Alcolumbre (União Brasil-AP)

Eduardo Braga (MDB-PA)

Renan Calheiros (MDB-AL)

Marcos do Val (Podemos-ES)

Weverton (PDT-MA)

Otto Alencar (PSD-BA)

Omar Aziz (PSD-AM)

Zenaide Maia (PSD-RN)

Fabiano Contarato (PT-ES)

Jorge Kajuru (PSB-GO)

Magno Malta (PL-ES)

Jorge Seif (PL-SC)

Dr. Hiran (PP-RR)

Hamilton Mourão (Republicanos-RS)

Suplentes*

Randolfe Rodrigues (Rede-AP)

Professora Dorinha Seabra (União Brasil-TO)

Jader Barbalho (MDB-PA)

Marcelo Castro (MDP-PI)

Carlos Viana (Podemos-MG)

Alessandro Vieira (PSDB-SE)

Sérgio Petecão (PSD-AC)

Nelsinho Trad (PSD-MS)

Lucas Barreto (PSD-AP)

Rogério Carvalho (PT-SE)

Ana Paula Lobato (PSB-MA)

Ciro Nogueira (PP-PI)

Damares Alves (Republicanos-DF)

* O bloco formado por PL e Novo ainda não indicou suas duas vagas de suplente