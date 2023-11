Pará entrega títulos de terras a quilombolas de 15 comunidades

Governador do Pará, Helder Barbalho realizou, nesta semana do Dia da Consciência Negra e do Dia Estadual das Comunidades Quilombolas do Estado do Pará, a entrega de títulos de terra a 15 comunidades quilombolas do estado, beneficiando mais de 1.100 famílias.

“Hoje é um momento importante, no Dia da Consciência Negra, poder fazer a maior regularização fundiária de comunidades coletivas quilombolas do Brasil e, com isto, garantindo direitos, dando tranquilidade fundiária e rural para estas comunidades”, disse Barbalho.

O trabalho de regularização fundiária é desenvolvido pelo Instituto de Terras do Pará, como resultado das ações do programa Regulariza Pará. O avanço da regularização fundiária no Pará tem como objetivo impactar de forma positiva nos aspectos patrimoniais, emocionais, econômicos, sociais e ambientais das famílias beneficiadas.

Com os títulos em mãos, as comunidades tradicionais, que habitam coletivamente esses espaços de ancestralidade poderão participar de programas sociais, como o Minha Casa Minha Vida, acessar financiamentos bancários e diversas políticas públicas.