Pará adere a reajuste do MEC e aumenta salário dos professores em 15%

Giro VEJA - terça, 14 de fevereiro

Os novos desdobramentos da crise entre governo e BC são os destaques do dia

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, acenou mais uma vez com uma bandeira branca na direção do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As falas do dirigente da autoridade monetária contribuíram para esvaziar a ofensiva sobre os juros que estava sendo liderada pelo PT