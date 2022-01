País terá um ano ainda pior na economia em 2022, diz estrategista de Ciro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Responsável pelo plano econômico da campanha de Ciro Gomes ao Planalto, o deputado cearense Mauro Benevides Filho tem conduzido ao lado do pedetista reuniões periódicas com um grupo de 40 especialistas na área de todo o país.

O grupo se reúne duas vezes por mês para elaborar propostas e definir o discurso de Gomes diante dos desafios econômicos impostos pelas escolhas do atual governo de Jair Bolsonaro.

A próxima reunião, no fim deste mês, deve focar no abismo social causado pela perda de renda provocada pela pandemia na maioria dos lares brasileiros.

Benevides Filho vê um cenário desafiador para o país neste ano eleitoral. Além de passar pelas instabilidades provocadas pela guerra eleitoral, os brasileiros sentirão na pele um cenário ainda pior na economia. O ambiente de negócios deve se deteriorar e refletir no crescimento do país.

“Pelos dados que temos do governo, este ano será ainda pior do que foi 2021. O crescimento em ‘V’ do Paulo Guedes se inverterá neste ano e precisaremos ter um plano de governo, sobretudo na área social, para superar essas dificuldades”, diz Benevides.

Ciro Gomes, diz o deputado, deve insistir na tributação de dividendos e na mudança da política de desonerações para direcionar recursos ao social e fortalecer a presença do Estado na vida da parcela mais frágil da população.