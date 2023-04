Paes vai à China para encontros com dono do AliExpress e do Kwai

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, desembarcou nesta sexta-feira na China para uma série de encontros na próxima semana em busca de potenciais investidores para a cidade. A agenda ocorrerá de segunda a sábado da semana que vem, dias depois da visita de Lula ao país asiático.

Na segunda, Paes se encontrará na cidade de Hangzhou com representantes do grupo Alibaba, dono do e-commerce AliExpress, e também com integrantes da gigante da área da saúde Fosun International e da rede social de vídeos Kwai, que caiu no gosto dos brasileiros recentemente.

O prefeito do Rio participará na terça da abertura do Salão Internacional do Automóvel de Xangai e, no dia seguinte, encontrará com membros dos grupos de infraestrutura de tecnologia Tencent e Huawei, em Shenzhen.

Na quinta-feira, na mesma cidade, ele visita a montadora BYD, que está em negociações para assumir a fábrica da Ford na Bahia. Também haverá um encontro promovido pelo Invest Rio, a agência de investimento da capital, com 120 empresários.

Continua após a publicidade