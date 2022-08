Paes sepulta ‘falsa polêmica’ de Bolsonaro sobre o 7 de Setembro no Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), jogou uma pá de cal na polêmica em torno do desfile do 7 de Setembro no Rio de Janeiro.

Jair Bolsonaro, que desde que assumiu a presidência costuma comparecer ao desfile militar em Brasília, quer ir ao evento na capital fluminense neste ano.

O Planalto, contudo, tenta mudar o local do desfile, da avenida Presidente Vargas, no centro, para a praia de Copacabana, que é onde ocorrem as manifestações pró-Bolsonaro na cidade.

Paes publicou nesta terça que teve uma reunião com o Exército e o Comando Militar do Leste e informou que a marcha irá ocorrer onde historicamente acontece, no centro.

Segundo Paes, está “tudo como dantes no quartel de Abrantes”. “Reunião sendo realizada entre órgãos públicos e Exército sobre desfile de 7 de setembro. A programação segue como sempre foi. Não porque a prefeitura proibiu e sim porque ninguém pediu. Nessa o Exército nos comanda. Falsa polêmica”, disse.