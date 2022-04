Paes batiza largo em homenagem a Bruno Covas no Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, batizou nesta sexta um largo na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, com o nome do ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, morto em maio do ano passado em decorrência de um câncer. O logradouro fica junto de uma rua que leva o nome do avô do ex-prefeito, o ex-governador paulista Mário Covas.

Uma placa com a foto de Bruno Covas e uma citação sua foi instalada no largo em uma cerimônia breve que teve a presença de Tomas Covas, filho do ex-prefeito. “Meu avô dizia que é possível conciliar política e ética e política e honra. Agora, acrescento, é possível fazer política sem ódio e fazer política falando a verdade”, diz a frase inscrita na placa.