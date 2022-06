Ouça áudio em que Ribeiro relata ligação de Bolsonaro sobre busca da PF

Em um telefonema interceptado pela PF no último dia 9, Milton Ribeiro relatou à filha que tinha recebido uma ligação do “presidente”, referência a Jair Bolsonaro — que não foi nominalmente citado na conversa. Segundo o ex-ministro da Educação, “ele” achava que iriam “querer fazer uma busca e apreensão” na sua casa.

Ouça a íntegra:

A menção ao presidente ocorre quando a filha pergunta se o pai está bem, depois de os dois falarem conversa sobre uma parente que estava doente.

“Estou bem… hoje o presidente me ligou. Ele tá com um pressentimento novamente que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe?”, respondeu Ribeiro, que foi preso na quarta-feira e liberado no dia seguinte.

“É que eu tenho mandado versículos [bíblicos] pra ele, né?”, acrescentou.

A filha do ex-ministro então perguntou se o presidente queria que ele parasse de mandar as mensagens e Ribeiro negou.

“Não, não é isso… ele acha que vão querer fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? É muito triste. Bom, isso pode acontecer, se houver indício, mas não há por que, meu Deus”, comentou ele.

Este trecho consta da decisão do juiz Renato Borelli, da 15ª Vara Federal do Distrito Federal, que remeteu as investigações de corrupção no Ministério da Educação ao STF, a pedido do MPF e da PF, por causa da suposta interferência de Bolsonaro.

A filha então diz não saber se ele — Bolsonaro — tem alguma informação e avisa:

“Eu tô ligando do celular normal, viu, pai?”.

“Ah, é? Então depois eu te falo então, tá?”, rebate Ribeiro.

Na sequência, o ex-ministro diz que ele “falava em pressentimento” e estava viajando para os Estados Unidos, deixando claro que se referia a Bolsonaro, que chegou no dia 9 em Los Angeles para participar da Cúpula das Américas.

A filha do ex-ministro diz então “a gente não tem nada a esconder”. A conversa prossegue por mais de um minuto sobre amenidades.