Otávio Augusto ganha exposição no Rio

Otávio Augusto vai ganhar uma exposição sobre sua carreira na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, no Rio, onde também seguirá para a sétima temporada do espetáculo “A Tropa”.

A mostra “Otávio Augusto – Um ator em estado de graça” reunirá imagens raras e inéditas da trajetória profissional do artista de 77 anos, que é um dos atores mais produtivos de todos os tempos, com mais de 300 atuações em teatro, cinema, televisão, rádio, dublagem e até no circo.

Na galeria, estarão expostas fotografias dos trabalhos mais marcantes do ator, desde o vampiro banguela Matoso (da novela “Vamp”, 1991) até criações emblemáticas na história do teatro brasileiro — como as primeiras montagens de “O Rei da Vela” (1967) e “Ópera do Malandro” (1978).

A exposição será montada no foyer do teatro e será organizada por Daniel Marano, ator e pesquisador, com quem Otávio contracena em “A Tropa”, e conta com colaboração da Coleção Marcelo Del Cima. A exposição ficará em cartaz paralelamente à temporada do espetáculo.

