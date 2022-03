Osesp abre temporada 2022 com celebração à Semana de Arte Moderna

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma grande celebração dos cem anos da Semana de Arte Moderna está no coração da temporada 2022 da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que tem início na próxima quinta, 10.

A Orquestra volta a tocar sob a batuta de seu diretor musical e regente titular, Thierry Fischer, em concertos que também trazem ao Brasil o violinista albanês Tedi Papavrami. O próximo fim de semana traz ainda outra estreia: o primeiro recital do Quarteto Osesp em 2022, que terá a presença do prodígio israelense do piano Tom Borrow.

Intitulada Vasto Mundo: Clássicos Modernistas, a Temporada Osesp 2022 terá um programa que inclui duas peças de Heitor Villa-Lobos, o maior compositor modernista brasileiro; uma obra do finlandês Jean Sibelius (a Escolha do Maestro de 2022); e outra do francês Edgard Varèse (compositor modernista francês e amigo de Villa-Lobos).

Os ingressos avulsos para todos os concertos da Temporada 2022 já estão à venda e, até o dia 14, também é possível adquirir entradas para a Festa Internacional do Piano — FIP Jazz e assistir aos pianistas Makoto Ozone, Gonzalo Rubalcaba, Kevin Hays, André Mehmari e Pablo Ziegler na Sala São Paulo.