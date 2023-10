Os tipos de alimentos mais comprados pelos brasileiros, segundo a VR

Um levantamento da VR sobre os hábitos de consumo dos trabalhadores brasileiros elencou os itens alimentares mais comprados com base em cerca de 300.000 notas fiscais registradas pelos usuários do Super App da marca, entre setembro de 2022 e o mesmo mês deste ano.

Segundo o estudo, os ultraprocessados ocupam o primeiro lugar (22%), seguido por frutas, legumes e verduras (19%), leites e iogurtes (13%) e grãos (9%). Refrigerantes e bebidas prontas estão em quinto lugar, empatados com as proteínas.

A carne bovina, no entanto, representa em média 10% do valor pago por compra de valor aproximado de 126 reais com 16 itens variados. Na sequência estão o frango, com 6,8% do gasto, e os ovos, com 2,8%. Entre os hortifrutis, a banana representa um percentual de 8,6% do pagamento, seguida pela cebola (7,1%) e a batata (6,5%). Na análise geral sobre o volume de itens alimentares adquiridos, os mais comprados são pães (19%), biscoitos (17%), refrigerantes (14%), leite (11,7%), chocolate (10,9%) e snacks e salgadinhos (10,5%).