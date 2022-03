Os telefones do Ministério da Agricultura não param de tocar

Desesperados com a possível escassez de fertilizantes no Brasil por conta da guerra na Ucrânia, produtores agrícolas têm alugado os ouvidos de integrantes do Ministério da Agricultura pedindo que o governo encontre uma alternativa para resolver o problema e alertando para os possíveis prejuízos sem precedentes para o setor no Brasil, principalmente porque não existe fertilizante sem cloreto de potássio.

A preocupação se dá principalmente por causa do bloqueio da Lituânia à distribuição do potássio de Belarus (que se juntou à Rússia de Putin na invasão à Ucrânia).

“O presidente precisa dar um jeito de contornar essa situação”, dizem os produtores.