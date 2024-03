Os próximos passos da obra do Túnel Santos-Guarujá

A obra do Túnel Santos-Guarujá terá três audiências públicas nos dias 17, 18 e 19 de abril. Os encontros vão ocorrer na Associação Comercial de Santos, no Teatro Municipal Procópio Ferreira, em Guarujá, e na Autoridade Portuária de Santos, respectivamente.

Do investimento de quase 6 bilhões de reais, 5,13 bilhões serão divididos igualitariamente entre os governos federal e do Estado de São Paulo, que executará a obra com recursos próprios. A parte da União será operada por meio do PAC.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou na quarta-feira que o leilão para a obra será lançado até março de 2025. A empresa que assumir o empreendimento, com previsão de cinco anos de trabalho, terá marcos de entregas, que condicionam a liberação de novos recursos.

Em Brasília, o governador lançou a consulta pública acompanhado dos ministros Silvio Costa Filho, dos Portos e Aeroportos, e Rui Costa, da Casa Civil. O período para as contribuições da sociedade inicia nesta quinta e vai até o dia 3 de maio, por meio de formulário digital.