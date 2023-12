Os primeiros encontros do G20 em Brasília

Sob a presidência do Brasil, a nova rodada de encontros das principais economias do mundo iniciou na segunda-feira passada e segue até a próxima sexta. Ontem, ocorreu a primeira reunião de Sherpas, representantes dos chefes de governo, que coordenam a agenda da cúpula. O representante brasileiro é o embaixador Mauricio Carvalho Lyrio, que se reuniu com os demais emissários no Palácio do Itamaraty e tem novo encontro nesta terça.

Na quinta e sexta-feira, é a vez do encontro entre os vice-ministros e vice-presidente dos Bancos Centrais dos países do G20 — as 19 maiores economias do planeta e as Uniões Europeia e Africana. No Brasil, a Trilha de Finanças será coordenada pela embaixadora Tatiana Rosito, em cooperação com Fernanda Guardado, diretora de assuntos internacionais do Bacen. Neste meio tempo, na quarta-feira, haverá uma reunião conjunta entre os participantes da trilha de finanças e da reunião de Sherpas.

Durante a semana, estão previstos discursos do presidente Lula, do chefe do Banco Central Roberto Campos Neto e dos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Mauro Vieira (Relações Exteriores) aos diplomatas presentes nos encontros.

O Brasil vai receber, em 2024, 130 reuniões em 13 cidades-sedes: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Foz de Iguaçu (PR), Maceió (AL), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Salvador (BA), São Luís (MA) e Teresina (PI). A reunião da cúpula dos líderes da cúpula do G20 deve ocorrer nos dias 18 e 19 de novembro no Rio.