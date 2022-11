Os planos de Kassab para o futuro de Rodrigo Pacheco

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, mapeia o futuro político do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e avalia as chances do correligionário permanecer no comando da Casa.

Caso isso se mostre inviável, já considera a alternativa de articular sua nomeação como ministro da Justiça do governo Lula — passo importante para, quem sabe, uma futura indicação ao STF, esse sim o sonho grande do senador mineiro. Bem difícil…