Os peritos médicos do INSS de todo o país vão parar nesta segunda

O plano de Jair Bolsonaro de dar reajuste salarial em 2022 apenas para os policiais federais foi pelo ralo à medida que diversas outras categorias do funcionalismo passaram a pleitear seus aumentos e reposições.

A vez agora é dos peritos médicos federais, que fazem perícia, por exemplo, nos postos do INSS. Na próxima segunda, a categoria que reúne cinco mil servidores entre ativos e pensionistas promete paralisar as atividades em mobilização batizada de Dia Nacional de Advertência pela Valorização da Perícia Médica Federal. O motivo, dizem os trabalhadores, é a “patente frustração das negociações com o Poder Executivo”.

Em ofício enviado ao ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais diz que “tentou, em centenas de ocasiões, instaurar rodadas de negociações com a administração pública federal, todas infrutíferas”.

A categoria demanda melhores condições de trabalho, com a fixação de 12 atendimentos presenciais no máximo por dia, e reajuste salarial de 19,9% pelas perdas com a inflação desde 2019.