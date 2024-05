Os lamentos e as queixas de aliados com a atuação política de Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Radar mostrou que o presidente Lula não cumpriu a promessa de receber parlamentares com mais frequência, que fez há três meses em um happy hour regado a uísque e salgadinhos no Palácio da Alvorada, limitando-se a audiências individuais registradas na sua agenda oficial com a deputada Gleisi Hoffmann e o senador Rogério Carvalho, ambos petistas.

Um ministro do governo lamenta essa falha: “Até para ajudar o Haddad nas votações do Congresso, seria bom que Lula ouvisse mais aliados de centro”.



Além disso, aliados reclamam da jornada mais curta do presidente nos últimos tempos. Terça (21) e quarta (22), dias de Congresso cheio, o último compromisso do petista foi às 16h.