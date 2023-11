‘Eram as melhores pessoas’, diz Lula sobre indicações de Dino e Gonet

VEJA Mercado em Vídeo

A reação do mercado aos bons ventos da inflação e entrevista com Fabio Louzada

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta quarta-feira, 29. Os dados de inflação de novembro do IPCA-15 mostraram um crescimento moderado de 0,33% nos preços no mês, número em linha com as estimativas do mercado. A bolsa voltou a subir e bateu a marca dos 126 mil pontos, maior marca em mais de dois anos. No campo setorial, incertezas ainda pairam sobre os grandes bancos depois da troca no comando do Bradesco e da Petrobras após o anúncio do plano de investimentos para os próximos cinco anos. A expectativa ainda é grande pelas votações da reforma tributária e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024. Diego Gimenes entrevista Fabio Louzada, economista e analista de ações independente.