Os assuntos que não ficarão de fora do discurso de Lula na ONU

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ainda faltam quase quatro meses para a Assembleia Geral da ONU, mas auxiliares de Lula já sabem que assuntos não ficarão de fora do discurso do presidente na sessão de abertura do evento, em Nova York, em setembro.

As mudanças climáticas, que provocaram a situação de calamidade no Rio Grande do Sul por conta das fortes chuvas e enchentes das últimas semanas, certamente serão abordadas pelo brasileiro, que é sempre o primeiro a discursar para as Nações Unidas.

Lula também deverá falar das guerras entre Rússia e Ucrânia e de Israel com o Hamas, que já provocou dezenas de milhares de mortes na Palestina. Na ocasião, deverá reforçar o pleito do Brasil de reforma do Conselho de Segurança da ONU.

Na presidência do G20 em 2024, ele aproveitará seu discurso para a comunidade internacional para apresentar as pautas brasileiras junto ao grupo, que terá sua cúpula de chefes de Estado em novembro, no Rio de Janeiro.

“Mas ainda está longe pra definir os eixos temáticos a serem tratados”, ponderou um assessor de Lula no Planalto. Sob muitas turbulências nos últimos tempos, a geopolítica mundial ainda pode reservar muitas surpresas até setembro.