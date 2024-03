Os aportes milionários da ArcelorMittal e da Irani S.A. em startups

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A ArcelorMittal, por meio do fundo para aceleração de startups Açolab Ventures, fez recentemente aportes milionários em startups. Liderou a rodada de aportes na Vertown, voltada para a gestão de resíduos, que recebeu 7 milhões de reais em uma injeção de capital da qual também participou a Irani Ventures, da Irani Papel e Embalagem S.A.

Já a Housi, do setor imobiliário, captou 10 milhões de dólares em rodada de investimento com o Açolab Ventures, a Redpoint eventures e a TM3 Capital. A startup vai usar o aporte para estrear nos Estados Unidos e em Portugal e estruturar uma operação no Espírito Santo.

Desde a criação do Açolab Ventures, que é gerido pela Valetec Capital, o fundo investiu mais de 30 milhões de reais em seis empresas – além de Housi e Vertown, ambas em 2024, fez aportes em Agilean, Sirros, Modularis e Beenx.

O braço de prospecção da ArcelorMittal planeja desembolsar, até 2025, mais de 100 milhões de reais em investimentos.