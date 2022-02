Os 25 destinos tendência no país em 2022, segundo o Ministério do Turismo

O Ministério do Turismo lança na semana que vem um relatório com os os 25 “destinos tendência” no país em 2022. Locais que têm natureza à disposição, em especial com sol e praia, se destacaram na lista na preferência dos brasileiros que desejam viajar a lazer.

Único destino brasileiro entre os 52 lugares a se conhecer neste ano na seleção feita pelo “The New York Times”, a Serra da Capivara, no Piauí, também está na seleção da pasta. Veja todos eles abaixo, em ordem alfabética: