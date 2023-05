Orquestra Petrobras Sinfônica faz concerto com clássicos de Dire Straits

A Orquestra Petrobras Sinfônica estreia no sábado, em Vitória (ES), um concerto inédito com clássicos da banda inglesa Dire Straits. O grupo também levará a Goiânia e ao Rio suas versões de “Money for nothing”, “Brothers in arms”, “Romeo and juliet”, “So far away” e “Tunnel of love”.

A regência dos “showcerto” é de Felipe Prazeres. “Apresentamos a orquestra sob um ponto de vista diferenciado, evidenciando todas as suas possibilidades, em nuances, timbres e coloridos sonoros, em canções com as quais o público se identifica e se conecta desde o primeiro acorde”, diz o maestro.

A recriação da obra de Dire Straits ficou a cargo dos arranjadores Gilson Santos, Itamar Assiere, Lourenço Vasconcellos e Jessé Sadoc.

