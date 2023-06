Orquestra Ouro Preto e Diogo Nogueira farão show gratuito em Copacabana

A Orquestra Ouro Preto, de Minas Gerais, vai fazer duas apresentações gratuitas na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no fim de semana de 15 e 16 de julho. No sábado, os cariocas poderão assistir à montagem de “Auto da Compadecida, a Ópera“, criada a partir da peça de Ariano Suassuna. Já no domingo, a orquestra vai cair no samba, acompanhada do cantor carioca Diogo Nogueira.

A ópera do Auto da Compadecida já passou por Belo Horizonte, São Paulo, Belém e Manaus e tem música original de Tim Rescala, que assina o libreto com o maestro Rodrigo Toffolo, também responsável pela concepção e direção musical do espetáculo.

A parceria com Diogo Nogueira, por sua vez, começou em 2021, com uma apresentação exibida pela internet e canais fechados, que resultou no show “Concerto Popular Brasileiro”. “É uma grande honra para a Orquestra, que já vem trabalhando com o Diogo há algum tempo, ter um sambista de tamanha qualidade, para fazermos um repertório muito diversificado, com compositores do passado e do presente, tendo a voz de Diogo Nogueira e a moldura da Orquestra Ouro Preto para fazermos um concerto simplesmente único em Copacabana. Estamos muito felizes com essa linda experiência regada a muito samba e música brasileira, no endereço mais famoso do mundo, que é a avenida Atlântica”, comemora o maestro Toffolo.

Já o sambista disse estar ansioso para o reencontro em Copacabana e vai cantar sucessos de Cazuza, Vinícius de Moraes, Gonzaguinha, João Nogueira, seu pai, e outros grandes ícones da Música Popular Brasilera. “Será inesquecível!”, promete.

