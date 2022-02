Oposição aos jogos é ‘falha de visão dos religiosos’, diz deputado do PP

O deputado federal Júlio Lopes (PP-RJ) foi um dos que votou pela aprovação da lei que legaliza os jogos de azar no Brasil, uma proposta que contraria os interesses das igrejas e que tem a oposição pública de Jair de Bolsonaro, que disse que vetará a matéria caso ela passe pelo Senado.

Lopes disse ao Radar que respeita a oposição dos religiosos, em especial a do deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), presidente da bancada evangélica no Congresso, mas defende que a legalização do jogo vai aumentar a receita com impostos e trazer novos investimentos para a economia, sobretudo no seu estado, o turístico Rio de Janeiro.

Ele disse que religiosos teriam uma “falha de visão” no assunto por não enxergarem que a proibição não impede que o jogo aconteça, além de não reconhecerem o potencial de negócios envolvido na legalização.

Como pessoa identificada com o conservadorismo, Lopes disse que entende a questão moral envolvida, mas defende que sejam criados mecanismos para evitar o abusos de apostadores, controlar vícios e criar políticas públicas para atender usuários com problemas.

“Quando o [presidente Eurico Gaspar] Dutra proibiu o jogo em 46, ele alegou que seria pela moral e pelos bons costumes. Os cassinos tinham orquestras, as maiores apresentações artísticas, grandes espetáculos e shows, enfim. Tudo isso acabou, menos o jogo. Ele apenas pegou uma ‘imoralidade’ e jogou para a contravenção”, disse Lopes.

“Há atualmente mecanismos modernos para liberar o jogo e proteger a sociedade. Você poderia, por exemplo, identificar uma pessoa com problema com apostas pelo CPF e impedi-la de entrar em um cassino. Hoje se uma pessoa torra todo o dinheiro dela num site de apostas, ela está dando dinheiro para uma empresa no exterior. Se gastasse aqui, o imposto ficaria aqui. Eu respeito a oposição que o Sóstenes faz, mas acho que infelizmente é uma falha de visão dos religiosos com o tema”.