Operação da PF mira esquema de corrupção na assistência social no RJ

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A PF deflagrou uma operação na manhã desta quarta-feira contra um suposto esquema de corrupção em projetos de assistência social no Rio de Janeiro. Os agentes cumprem três mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STJ, na cidade do Rio, além de sete medidas de afastamento de sigilo bancário e fiscal e seis medidas de afastamento de sigilo telemático.

Irmão de criação do governador Cláudio Castro, Vinícius Sarciá Rocha é um dos alvos da ação, que foi batizada de “Sétimo Mandamento” e investiga também os crimes de organização criminosa, peculato e e lavagem de dinheiro, que teriam sido praticados na execução dos projetos Novo Olhar, Rio Cidadão, Agente Social e Qualimóvel entre os anos 2017 e 2020.

Segundo as investigações, o grupo criminoso penetrou nos setores públicos assistenciais sociais no âmbito do Estado para fraudar licitações e contratos administrativos, desviar verbas públicas e pagar propinas aos envolvidos nos esquemas. Assim, a organização teria obtido vantagens econômicas e políticas indevidas, direcionando a execução dos projetos sociais para seus redutos eleitorais.

Foram identificados pagamentos de vantagens ilícitas variáveis entre 5% e 25% dos valores dos contratos na área de assistência social, que totalizam mais de 70 milhões de reais.

A PF não informou o nome de nenhum dos alvos da operação, porque as investigações seguem em sigilo.

Continua após a publicidade