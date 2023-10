Operação busca retirar celulares de presídios em 23 estados

Vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Secretaria Nacional de Políticas Penais deflagrou nesta segunda-feira uma operação para identificar e retirar celulares em unidades prisionais de 23 estados.

O objetivo da Operação Mute é combater a comunicação ilícita do crime organizado e reduzir os índices de violência no país. A iniciativa conta com mais de 1.300 policiais penais federais e estaduais, em 76 presídios.

Inicialmente, as ações foram realizadas no Acre, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo, de forma coordenada. Até a sexta-feira, Alagoas, Amazonas, Ceará, Mato Grosso, Piauí e Santa Catarina também serão incluídos na operação.

Os agentes cortaram comunicação por meio do uso de tecnologia que embaralha o sinal, e, em seguida, buscaram os aparelhos com ações de revistas em pavilhões e celas.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga