Ópera de Auto da Compadecida será apresentada na Praia de Copacabana

Escrita por Adriano Suassuna, a peça Auto da Compadecida foi adaptada para ópera pela Orquestra Ouro Preto e entra em uma nova temporada que passa por quatro capitais brasileiras. No dia 15 de julho, o espetáculo será apresentado de forma gratuita na Praia de Copacabana, no Rio.

A ópera estreia no Theatro da Paz, em Belém, nos dias 23 e 24 de maio; depois, se apresenta no Palácio das Artes, nos dias 13 e 14 de junho, em Belo Horizonte. Ainda em junho, a turnê vai a Manaus e se apresenta no Teatro Amazonas.

A música original do espetáculo é de Tim Rescala, com o maestro Rodrigo Toffolo, que faz a direção musical do espetáculo. Os figurinos são desenhados por Manuel Dantas Suassuna, filho do autor da peça e direção de cena de Chico Pelúcio.

