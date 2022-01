‘Ômicron não tem matado ninguém’, diz Bolsonaro sobre novos contágios

Jair Bolsonaro minimizou nesta quarta-feira o pico dos contágios da variante Ômicron do novo coronavírus. Ele disse que a nova cepa é menos letal e que o país caminha para a imunidade de rebanho. Ele descartou a retomada de medidas sanitárias para barrar a escalada de contágios do vírus registrada em várias cidades brasileiras neste início de ano.

“Voltar a essa velha fórmula [de restrições de circulação]?A Ômicron não tem matado ninguém. A pessoa que morreu aqui em Goiás morreu com a Ômicron e não de Ômicron. Ela tinha problemas pulmonares seríssimos”, disse Bolsonaro em entrevista ao site Gazeta Brasil.

O presidente aproveitou para criticar possíveis medidas adicionais a serem anunciadas por governantes de estados e cidades para mitigar o aumento de casos. Ele fez uma crítica mais direta a João Doria, que disse que editaria novas normas para reduzir aglomerações em SP, mas sem previsão de fechamento de bares e comércio.

“Se [as medidas sanitárias] forem a exemplo do já tivemos no Brasil, seria um outro lockdown. A economia não aguenta e o Brasil vai quebrar. Tão jogando cartada final como se fossem salvadores da pátria. Querem fechar tudo agora porque no nosso entendimento o que está salvando [o país] é a imunidade de rebanho”, disse.