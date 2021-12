Olavo fala em ‘guerra perdida’ e chance remota de reeleição de Bolsonaro

Guru ideológico de Jair Bolsonaro e seus filhos, Olavo de Carvalho expressou sua insatisfação com o governo durante uma palestra nesta semana em um congresso conservador.

Segundo o escritor, Bolsonaro perdeu o foco quando quis mostrar serviço como gestor público e deixou de lado a briga contra o Foro de São Paulo e a “dominação cultural comunista”. “O Bolsonaro foi tratar de parecer um grande administrador, quis parecer o novo Juscelino Kubitschek, perdeu tempo”, disse.

Olavo deu a entender que o presidente terá dificuldade em se reeleger no ano que vem porque a “briga já está perdida”. O escritor dizia que Bolsonaro tinha popularidade e não poder de fato. Este estaria na mão da “turma do STF, da mídia e do show business”.

“Isso é a raiz de todos os males e o Brasil vai se dar muito mal, gente. Não venham com esperanças tolas porque é o seguinte: a briga já está perdida. Existe a chance de voltar, existe uma chance remota se o Bolsonaro acordar. Eu não sei como fazê-lo acordar. O pessoal imagina que eu que sou o guru do Bolsonaro. Isso é absolutamente falso. Conversei com o Bolsonaro quatro vezes na minha vida e duvido que tenha lido o meu livro inteiro. Nem aquele livro único. Ele não leu aquele inteiro. Se tivesse lido com atenção, tem muita coisa que ele fez e ele não faria. E os demais livros, e o meu curso, que tem 570 aulas? Ele assistiu alguma? Nenhuma“, disse.

Olavo ainda acusou Bolsonaro de usá-lo para se promover na campanha eleitoral. “A minha influência sobre o Bolsonaro é zero. Ele me usou como ‘poster boy’, me usou para se promover, para se eleger e depois disso não só esqueceu tudo o que eu disse e até os meus amigos que estavam no governo ele tirou”, afirmou.