Oito em cada dez restaurantes estimam faturar mais no Dia das Mães em 2023

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes divulgou há pouco uma pesquisa sobre a expectativa de empreendedores do setor para o Dia das Mães. O levantamento mostra que 79% espera faturar mais do que no ano passado. Os demais acham que o faturamento será igual (14%) ou pior (7%) do que em 2022.

“O Dia das Mães é uma das duas datas mais importantes para o nosso setor, junto com o Dia dos Namorados. O otimismo é grande em aumentar o faturamento, mas com os pés no chão, tanto que mais da metade de quem espera aumento diz que será de até 20%”, disse o presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci.

Em março, houve uma pequena redução de empresas operando com prejuízo. São 27% contra 30%, em fevereiro. Em relação aos empréstimos, 68% diz ter captado recursos com o Pronampe e a inadimplência do setor chega a 16% (a média de todas as categorias é de 4,3%).

Para o ano, a Associação prevê um faturamento de bares e restaurantes de 407 bilhões de reais, o que representa crescimento de 2,7% em relação a 2022. Para Daniel Corigliano, gerente de negócio da Informa Markets, responsável pelo maior evento da América do Sul voltado para serviços de alimentação fora de casa, a modernização e a inovação em tecnologia dos empreendimentos são caminhos para contribuir com a geração de resultados positivos

No próximo mês, empresários do setor se reúnem no Fispal Food Service, evento que ocorre entre 13 e 16 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo. Mais de 1.800 marcas expositoras apresentam soluções em equipamentos, acessórios, utensílios, mobiliário, higiene e limpeza profissional, automação comercial e embalagens.

