OAB vai realizar encontro de entidades jurídicas dos países do G20 no Rio

A Ordem dos Advogados do Brasil vai realizar, nos próximos dias 18 e 19, o primeiro encontro de entidades jurídicas dos países do G20, no Rio de Janeiro. O grupo foi batizado de Legal G20 e aproveita o fato de o Brasil também ser o anfitrião da reunião com chefes de Estado, em novembro.

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, já confirmaram presença. Também estão confirmadas as participações das delegações da Rússia, México, China, União Africana, Austrália, Inglaterra, Índia, África do Sul e Espanha.

Segundo o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, a iniciativa visa facilitar a interação entre as Ordens de Advogados dos diferentes países e viabilizar a elaboração de “uma agenda jurídica global que promova os princípios democráticos, os direitos humanos, a segurança jurídica, a tecnologia e outros pontos relevantes para os integrantes do grupo”.

O primeiro presidente do Legal G20 é o advogado Marcus Vinicius Furtado Coêlho, ex-presidente da Ordem.