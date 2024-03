O vale tudo na cúpula da Vale

A cúpula da Vale está mergulhada em intrigas. Conselheiros cooptados por Lula agora são chamados, nas reuniões internas, de “centrão” da empresa.

É que dois figurões da empresa decidiram acompanhar o governo em diferentes movimentos na companhia. Lula, como se sabe, vem intimidando a Vale abertamente com suas falas, o que tem provocado prejuízos para a empresa privada.

Recentemente, pós Lula fracassar ao tentar empregar Guido Mantega na empresa, o governo aplicou uma multa contra a Vale, despertando rumores de uso da máquina para perseguição política.

Como se pudesse interferir numa empresa privada, Lula disse o seguinte outro dia: “A Vale não pode pensar que ela é dona do Brasil, não pode pensar que ela pode mais do que o Brasil. Então o que nós queremos é o seguinte: empresas brasileiras precisam estar de acordo com aquilo que é o pensamento de desenvolvimento do governo brasileiro. É isso que nós queremos”.