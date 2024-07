O grande desperdício de ‘Renascer’, que dificilmente será solucionado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Matheus Nachtergaele interpreta Noberto, o simpático dono do bar da cidade fictícia de Renascer. Seu personagem é um comerciante comum, cordial e fofoqueiro. Num primeiro momento até fez graça no romance com a cafetina interpretada por Juliana Paes. Mas ela logo saiu e Noberto ficou a ver navios. Sem sentido na trama, seu núcleo não tem força e seu personagem perde a profundidade. Uma pena. O ator – dos melhores de sua geração – merecia mais, bem mais.

A propósito: Matheus será merecidamente homenageado no Festival de Gramado este ano. Nas telonas, também é conhecido por trabalhos como Central do Brasil (1998), Amarelo Manga (2002) e Febre do Rato (2011), e muitos outros para a TV, como Sob Pressão (2017), Cordel Encantado (2011) e Todas as Mulheres do Mundo (2020). Ainda este ano, ele retorna aos cinemas como João Grilo, personagem emblemático na continuação de O Auto da Compadecida, de Guel Arraes. A sequência estreia nos cinemas no dia 25 de dezembro.