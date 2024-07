O maior erro de ‘Família é Tudo’ – além de Rafa Kalimann

Atual novela das 7 da Globo, Família É Tudo parece ter desistido de tentar elevar sua audiência, que está estacionada na casa dos 20 pontos de média de ibope na Grande São Paulo. Enquanto a vilã Jéssica, vivida por Rafa Kalimann, ainda não conquista o público — e sua intérprete ainda apresenta um trabalho ainda pouco convincente, o que chama mais a atenção no folhetim de Daniel Ortiz é a sensação de que a direção de cena e continuidade também abandonaram a produção.

No ar desde 4 de março, a novela já apresentou diversas falhas de edição, especialmente em cenas de Guto (Daniel Rangel). No capítulo de 11 de maio, durante uma briga com Júpiter (Thiago Martins), Guto foi arremessado por cima de uma mesa, mas o dublê de cena parecia estar vestido com uma camisa de outra cor. Pode ter sido a iluminação que mudou o tom da blusa, mas até a mesmo a forma como o ator se levanta do chão não faz sentido pela posição em que tinha caído. Três dias depois, em 14 de maio, em uma única sequência, o personagem estava usando óculos em uma tomada, e na seguinte, não. Naquela mesma semana, durante uma despedida de Nicole (Aisha Moura) e Plutão (Isacque Lopes) em um ponto de ônibus, um figurante que aparecia subindo no coletivo atrás da logo apareceu sentado dentro do veículo enquanto ela mesma sentava.

Recentemente, outra gafe: Guto e Lupita (Daphne Bozaski) sofreram um acidente de carro no capítulo exibido em 9 de julho e, após desviar de um cachorro na estrada, o estagiário perdeu o controle do veículo e caiu desenfreado em um matagal, mas o mato ficou balançando sem sair do lugar do lado de fora das janelas.

Os detalhes são pequenos, mas o público mais atento nota — e deslizes assim mostram certo descaso e falta de cuidado com um produto que dá 20 pontos de audiência. Por mais que a história não seja tão popular quanto o sucesso mais recente da faixa das 19h, Vai na Fé, que batia 23 pontos de média em 2023, não é como se ninguém estivesse assistindo à trama da família de irmãos com nomes de estrelas, planetas e galáxias.

Escrita por Daniel Ortiz, Família é Tudo — com colaboração de Flavia Bessone, Nilton Braga, Daisy Chaves e Claudio Lisboa, tem direção artística de Fred Mayrink, direção de Felipe Louzada, Mariana Richard, Augusto Lana e Naína de Paula, a produção é assinada por Mariana Pinheiro e Claudio Dager, e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.

