O tema da reunião de Tarcísio com o presidente do BID em Davos

Com agenda cheia, Tarcisio de Freitas foi a Davos e se reuniu nesta segunda com investidores, diretores da Organização Mundial do Comércio e o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfajn. O governador de São Paulo fez a primeira viagem internacional para participar do Fórum Econômico Mundial, em Davos.

No encontro, eles conversaram sobre projetos de ferrovia e o trem intercidades, além de propostas de digitalização de serviços.

De acordo com Tarcísio, a missão na Suíça é demonstrar o potencial econômico e a capacidade do Estado para atrair parcerias com o setor privado.

“Trazer novos negócios para o Estado São Paulo significa gerar empregos, renda, qualidade de vida e ajudar no crescimento do Brasil”, comentou o governador.

A comitiva paulista também contou com o secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, de Arthur Lima, secretário-chefe da Casa Civil, e de Lais Vita, secretária de Comunicação.

Tarcísio ainda teve reuniões bilaterais com Mansoor Ebrahim Al-Mahmoud, CEO do Qatar Investment Authority, Ngozi Okonjo-Iweala, diretora-geral da OMC, além de um encontro com Eknath Sambhaji Shinde, primeiro-ministro do governo de Maharashtra, província responsável por 20% do PIB da Índia, além de um almoço de negócios com empresário André Esteves, do banco BTG Pactual.

