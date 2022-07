O sucesso do livro sobre as cartas enviadas a Lula na prisão

O livro Querido Lula: cartas a um presidente na prisão esgotou a tiragem inicial de 7.000 exemplares em pouco mais de um mês nas livrarias. Agora, a Boitempo já se prepara para rodar uma nova leva da obra — a princípio, serão mais 5.000 unidades.

Em ‘comemoração’ ao sucesso, a editora disponibilizará de forma gratuita o e-book para download, entre os dias 1º e 3 de julho.

A obra reúne 46 das mais de 25.000 cartas recebidas por Lula durante sua prisão em Curitiba, com relatos de apoio, esperança e solidariedade.

No lançamento da obra, em 31 de maio, várias das correspondências foram lidas por artistas — entre eles Zélia Duncan, Cleo Pires, Denise Fraga e Camila Pitanga. A íntegra do espetáculo pode ser conferida no canal do YouTube da editora.