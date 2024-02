O sonho bolsonarista para reverter inelegibilidade em 2026

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro continuam acreditando que ele vá derrubar a inelegibilidade na Justiça. Como? Com uma canetada do ministro Nunes Marques.

Isso porque o primeiro indicado de Bolsonaro ao STF será o presidente do TSE durante as eleições de 2026.

No julgamento que tornou o capitão inelegível até 2030, em junho do ano passado, Marques foi um dos dois ministros que votou contra a decisão, referendada por cinco integrantes da Corte eleitoral.

Esse sonho bolsonarista, no entanto, está muito longe de virar realidade. O ex-presidente está inelegível e assim ficará.