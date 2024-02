O salto de 130% nos pagamentos por aproximação da Pluxee

Ex-Sodexo, a provedora de vale-refeições Pluxee identificou que os pagamentos por aproximação (via NFC, sigla para “near-field communication“) com seus benefícios aumentaram 130% em dezembro do ano passado, na comparação com o mesmo mês de 2022.

Do total de transações registradas por aproximação, 82,5% são de usuários Apple Pay e 17,5% de Android.

“Os dados refletem a aceleração da digitalização nos últimos anos e a entrada de novos adeptos aos meios de pagamentos digitais. Hoje, o consumidor busca pela solução mais rápida, prática e segura, que custe menos tempo do seu dia, e o pagamento por aproximação lhe permite isso”, afirma Fernando Radunz, diretor executivo de tecnologia e pagamentos da Pluxee Brasil, que é pioneira no setor de benefícios em oferecer pagamento NFC aos usuários.