O risco de atos violentos no 7 de setembro, segundo Rodrigo Pacheco

Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Rodrigo Pacheco impressionou empresários da Faria Lima ao admitir numa conversa, recentemente, que são “reais” os riscos de “uma minoria radical” cometer atos violentos durante as manifestações de 7 de setembro.

Apesar do aviso sem rodeios, Pacheco disse aos empresários que as instituições e as forças de segurança estão preparadas, compartilhando informações de inteligência e monitorando permanentemente alvos radicais.