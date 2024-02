O retorno de Collor ao Planalto

Convertido em bolsonarista e derrotado na eleição de 2022 para o Governo de Alagoas, após 16 anos como senador, o ex-presidente Fernando Collor retornou nesta quinta-feira para a posse de Ricardo Lewandowski como novo ministro da Justiça e Segurança Pública.

Collor se sentou na primeira fileira da plateia no Salão Nobre do Planalto, diante do presidente Lula (seu adversário histórico) e ao lado do ex-presidente José Sarney, a quem sucedeu em 1990.

Sarney, aliás, foi citado nos três discursos do evento, de Lula, Lewandowski e de Flávio Dino, que deixou o MJSP para assumir uma cadeira do STF.

Collor foi ignorado.