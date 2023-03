O recado que Gleisi ouviu de um ex-bolsonarista na Câmara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann foi abordada no plenário da Câmara nesta quarta por um ex-bolsonarista que pregou, acredite, a “construção de pontes” com o governo Lula e disse que a próxima eleição é só “lá em 26”.

Era o deputado Sérgio Souza, do MDB, paranaense como ela, que transmitiu o comando da bancada ruralista nesta semana para Pedro Lupion (PP-PR). Nas eleições do ano passado, ele se engajou na campanha pela reeleição de Jair Bolsonaro.

O emedebista, inclusive, elogiou a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o petista Paulo Teixeira, no evento da Frente Parlamentar Agropecuária.

Na semana passada, como mostrou o Radar, Souza já havia feito uma visita de reaproximação ao senador Renan Calheiros (MDB-AL).